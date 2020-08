Na přelomu srpna a září začíná v Kapsku v Jihoafrické republice velkolepá podívaná v podobě rozkvetlých lánů hvězdnicovitých rostlin a cibulovin.

Arctotis fastuosa. | Foto: Facebook Botanická zahrada Teplice

Tato záplava květů vydrží jen pár týdnů a ve městě Darling (Darling Wildflower Society) se koná každoroční „Flower Show“. Turisté míří zejména do okolí města Niewoutdville a do Národního parku Namaqua. Z důvodu koronavirových restrikcích se letos na koberce květů nepodíváte. Obdivovat je můžete na stránce The Botanical Society of South Africa nebo přijít do botanické zahrady v Teplicích, kde pěstujeme vybrané druhy ve venkovní expozici.