Pak si nenechte v pátek 22. dubna od 19.00 v Lidovém domě Dubí ujít benefiční koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby nejen, že je na něj vstup volný. Druhá tráva míří ale i o den dřív do Experimentálního studia Liberec a 4. května do Městského divadla Varnsdorf v 19.00. A to v čas, kdy kapela uvádí na YouTube i v médiích 1. video Robert Křesťan a Druhá tráva: Víš, co se říká k ceněnému albu „Druhá tráva: Díl první“ (2020). Letos získalo dva Anděly.

Zdroj: Youtube

„Klip Víš, co se říká pojal režisér Tomáš Krejčí jako obrazovou báseň. Záběry z kamer doplnil rozhýbanými originálními grafikami bendžisty i výtvarníka Luboše Maliny,“ řekl Deníku Roman Helcl z agentury Brainzone, která Druhé trávě vydává alba. „Je to obrazová báseň, jak někdy člověk vnitřně vyhoří, ale neměl by to vzdát a hledat cestu ven,“ říká režisér Krejčí. S hudebníky natočil celou noc v MockUp Space studiu na Harfě.

Jedním ze zadání, s nímž se musel zkraje spolupráce vypořádat, bylo přání kapely, aby se uvnitř těl muzikantů hýbaly grafiky, tvořené kapelníkem Lubošem Malinou. „Dost mě oslovil verš skladby, kde se zpívá slovní spojení „tělo metropole“. Představil jsem si vybydlené americké město z Lynchova či Jarmuschova filmu, to jsem nakonec do matric vybouchal vším, co jsem v dílně našel. Starým kladivem, rašplí i šmirgly. Chtěl jsem docílit, ať má strukturální grafika působí expresivně,“ líčí Luboš Malina; stejnou technikou obtiskl do matrice i hudební nástroje, eho grafiky v počítači rozhýbala Linda Arbanová.

Zakomponování obrázků do klipu byla dle režiséra výzva. „Nakonec jsme oslovili jednoho z nej animátorů i kompozitorů Česka Jakuba Šikulu, a on to zvládl. Kapelu ještě doplnila v malé cameo roli mladá herečka Laura Besserová,“ dodá Krejčí. Jako kameramana oslovil Ondřeje Soukupa. „Výroba videa byla pro složitost vizuálního konceptu náročná, ale dík pohodové atmosféře, kterou kapela a štáb spolu vytvořili, to byl skvělý zážitek,“ uzavírá režisér.

Roman Helcl ještě dodává: „Album „Díl první“, z něhož je i skladba Roberta Křesťana „Víš, co se říká“, Tráva točila pod dohledem britského producenta Eddieho Stevense, známého hlavně spoluprací s britskými tanečními kapelami, „Díl první“ měl vyjít pod jiným názvem jako dvojalbum. Na jeden disk Druhá tráva chtěla dát vlastní skladby, na druhý coververze. Koronavirus ale přerušil natáčení s britským producentem a vše změnil. Navazující nahrávka vyjde až příští rok.“

Kapela Druhá tráva už od svého vzniku patří ke špičce české hudební scény zejména díky výrazným textům, vytříbené instrumentaci a schopností propojit více stylů.

Radek Strnad