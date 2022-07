Legendární folková skupina Plavci zahraje v Duchcově. Těšte se na Modrý měsíc

Bude to svátek folku a country. Do Duchcova přijde ve čtvrtek 20. července legendární kapela Plavci. Kapela Plavci / Rangers je československá hudební stálice, která brázdí obě republiky křížem a krážem a přináší radost svými téměř zlidovělými písničkami již skoro šedesát let.

