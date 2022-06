Také živý teplický koncert Stromboli je asi nejspíš poslední velká erupce této velké české ambiciózní rockové kapely. Už teď se můžeme těšit, že si tak užijeme její legendární skladby jako „Osiřela košilela“, „Veliké Lalulá“ či „O hory O hory“, ale i řady dalších. Že opět koncertně ožijí na velkém pódiu, a to dokonce i v původní sestavě, kterou jsme roky milovali.

Dáme do toho všechno „říká, věří i těší se kapelník Michal Pavlíček a věru není důvod mu to neuvěřit. Vždyť mnohý z nás dobře ví, co vše už se mu za ty dlouhé roky nejen na rockových pódií podařilo. A to počínaje legendárním Pražským výběrem s Michaelem Kácábem, a párdalšími úspěšnýmibaletnmi představenímivčetně Odyssea i hudbou k několika českým filmů…

Počátky slavné rockové kapely Stromboli tak sahají až do jara roku 1985, kdy skupina vznikla jako původně příležitostný band pro živý koncert na festivalu Jazz Praha ve složení geniální kytarista Michal Pavlíček, baskytarista Vladimír Kulhánek i bubeník Klaudius Kryšpín plus přibyli ještě dvě členky: již tehdy proslulá vokalistka Bára Basiková a klávesistka Vendula Kašpárková, partnerka bubeníka Klaudia Kryšpína. Následně kapela dostala název Stromboli. Gumu Kulhánka tu průběžně střídal jako stálý host Jiří Veselý, příležitostným hostem se stal rovněž zpěvák Vilibald Čok; bez něho už tehdy bylo téměř nemyslitelné, aby Stromboli nasadili jeden ze svých největších hitů z legendárního prvního alba, monstózní hit „Ó hory, Ó hory“. Cenným dobovým artiklem se pak stalo právě toto Pavlíčkovo dvojalbum "Stromboli" již z roku 1987, nahrávka shrnující de facto veškerou jeho tvorbu pro kapelu. O dva roky později pak vyšlo album "Shutdown", zpívané v angličtině, na kterém se podíleli textaři Michal Horáček, Martin Němec, Michal Žantovský a Ondřej Hejma. Pavlíček tak složil stylově sourodější desku, kterou přitom nahrával z velké části sám, kde se kromě původní sestavy objevují taktéž hráči zvučných jmen, jako jsou Miroslav Vitouš, Zdeněk Zdeněk, Jan Seidl či Roman Dragoun, hráč na klávesy a člen brněnské art rockové legendy Progres 2, kteří toto úterý po delší covidové odmlce dobře pobavili svými velkými hity také ústecký Národní dům.

Poté Stromboli odehráli ještě několik koncertů a následně se formace uložila do dlouhého spícího módu. Na další erupci v podobě následujícího alba "Fiat Lux" si ovšem její fanoušci museli počkat až do roku 2014, kdy se na strunách Pavlíčkovy kytary opět rozezněl fenomenální a nezastupitelný hladící i hřmící hlas zpěvačky Báry Basikové, kdy Stromboli vystoupili v O2 Aréně v Praze.

Nyní se tedy otvírá jedinečná možnost vidět toto legendární uskupení v původní sestavě okolo Michal Pavlíček (kytary, zpěv): vystoupí Bára Basiková (zpěv), Jiří Veselý (basa), Klaudius Kryšpín (bicí) a Vendula Kašpárková (klávesy). Jako host se zde na koncertech s jasným dobovým hitem "Ó hory, Ó hory" objeví samozřejmě také Vilém Čok, který se svou doprovodnou kapelou ByPass vystoupí na lázeňské v Teplicích na akci už v sobotu 27. srpna od 17.30 hodin na scéně za Domem kultury.

Turné Stromboli bude mít hned čtrnáct zastávek, odstartovalo už 20. května v Litomyšli a skupina ho zakončí 30. června v Praze na hudbu na letní scéně Ledárny Open Air. Fanoušci se mohou těšit na samostatné koncerty v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově, v klubu Garage v Ostravě anebo v Mahenově divadle v Brně, ale i na letní amfiteátry se svým jedinečným geniem loci - například v podhradí Lokte, Mikulova či Valečova a skupina vystoupí v rámci turné i na pár unikátních letních festivalech.

Vstupenky na jednotlivá vystoupení zakoupíte v obvyklých předprodejích. Bližší informace o jednotlivých koncertech jejich fanoušci najdou na Facebooku skupiny Stromboli. Veškeré vstupenky na Lázeňskou jsou i letos na venkovních scénách, stejně jako projekce filmu o Pražském Výběru, zdarma. Lístky tedy shánět netřeba, je ale dobře přijít na svou oblíbenou skupinou včas.

Pěkný zážitek z koncertů přejí Radek Strnad i Kateřina Králová