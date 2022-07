Na výstavě, která trvá do 10. září, nechybí velká vláčkodráha a výběr z nejznámějších Lego setů. Součástí expozice jsou dvě dětské herny, které poskytují zábavu na několik hodin. Vstupné: 100 korun dospělá osoba, 70 korun dítě od 3 let věku; 60 korun os. ve skupině nad 20 osob; 60 korun ZTP a senior. Otevírací doba je úterý až neděle 10 - 12 a 13 - 17 hodin. (tx)

Co je Lego?

Lego (oficiálně stylizováno vždy LEGO) je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou společností The Lego Group sídlící v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující tzv. Lego bricks, malé lego kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami (také nazývané minifigures) a spoustami dalšího, vzájemně kompatibilního materiálu. Z Lega lze postavit prakticky cokoliv – automobil, letoun, vlak, dům, hrad nebo zámek, sochu, vesmírné plavidlo a dokonce i funkčního robota. Firma vznikla v dílně truhláře Ole Kirk Christiansena, který roku 1932 z nedostatku jiné práce začal vyrábět dřevěné hračky. Název Lego byl o dva roky později (1934) vytvořen z dánské věty leg godt, což česky znamená „hraj si dobře“. Program Lego je mimořádně úspěšný - za půl století se vyrobilo kolem 600 miliard kostiček, v současnosti jich vzniká kolem 36 miliard ročně, to jest v průměru asi 1140 kostiček každou sekundu. Produkty jsou tak rozšířené, že název Lego se stal pojmem, kolem stavebnic vzniklo množství filmů a různých soutěží, velké stavby z Lega se vystavují ve veřejných budovách. www.cs.wikipedia.org