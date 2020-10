"Je nám to velice líto, ale i přes velkou snahu akci uspořádat, to v současné době není možné. Právě v těchto dnech už měly veškeré přípravy vrcholit, bohužel podle aktuálního vývoje koronavirové pandemie v současné době není možné pokračovat a zajistit průběh velkolepé show," říká za Nákupní centrum Fontána Teplice Karel Schön, který sdělil další informace.

Letošní ročník přitom sliboval znovu zajímavou podívanou a také novinky?

Ano, je to přesně tak. Samotné přípravy na Krampus show začínají v momentu, kdy ještě vrcholí předchozí ročník. Takže už v loni v listopadu proběhlo první jednání o ročníku na letošní rok. Nejzajímavější věcí pro veřejnost bylo to, že právě letos bylo plánováno navýšení počtu čertů, kteří by do Teplic přijeli. V prvních dvou ročnících chodilo okolo 25 čertů, letos jich mělo do Teplic přijet na 60. Bohužel nepřijedou. Už v loňském roce se plánovalo další oživení show, a to leteckým průletem čertů nad náměstím. Bohužel na podobný nápad si budeme muset minimálně rok počkat.

Můžete prozradit jak celkově dlouho trvají přípravy na podobnou akci?

Je to tak, jak jsem říkal v předchozí odpovědi. Přípravy se rozjíždějí koncem jedné show. Takže letošní zrušený ročník se začal plánovat už v listopadu 2019. Protože Krampus show neprobíhá pouze v Nákupním centru Fontána Teplice, ale i v Krupské ulici a zejména na náměstí Svobody, tak je nutná výrazná spolupráce s městem Teplice. Nezbytné je vyřízení "papírových" záležitostí a další. Při této akci je také nezbytná spolupráce se složkami IZS. Podrobné informace musí mít Policie ČR, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Záchranná služba Ústeckého kraje. nemohu opomenout spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Proboštova, kteří jsou nedílnou součástí každé Krampus show.

Jak moc vás mrzí, že akce letos nebude? Nebylo možné ještě vyčkat, kam se nařízení Ministerstva zdravotnictví budou posouvat?

Začnu od konce. Vyčkávání probíhalo a nutno říct, že vývoj posledních dní, kdy opatření se dle očekávání výrazně přitvrdila, jasně ukázal, že není na co dál čekat. Bohužel. Velice nás to mrzí, ale podobnou akci nepřipravíme za týden, nebo čtrnáct dní. Před loňským ročníkem jsme v tuto dobu už měli vše připravené a nachystané, zajištěn byl každý dokument, který byl potřebný pro pořádání, domluveny byly stánky, veškerý kulturní program, ale i například plotové zábrany, zabezpečení během samotného pochodu čertů atd. Mrzí nás to hodně, ale bohužel s tím nic neuděláme a musíme se řídit nařízením, které tu aktuálně je a je otázkou, jaké bude za týden, měsíc, či dva.

Bude Krampus show v Teplicích v příštím roce?

Hezká otázka. Bohužel věšteckou kouli nemám, takže nedokážu odpovědět. Nikdo momentálně neví, co bude za 14 dní. Pokud tomu bude zdravotní situace v republice nakoloněna, tak nevidím jediný důvod, proč akci neudělat. Musíme doufat, že vše se zklidní a když mluvím za Teplice, tak se znovu vrátí kulturní akce do centra města.