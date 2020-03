„Nemohli jsme odolat v této době. Chodíme okolo, tak ať je taky chráněný a nebo ať nenakazí ostatní. Payer je na koronavirus připravený. Až skončí opatření, tak roušku sundáme,“ konstatoval Vlastimil Kratochvíl.

Chráněny rouškami jsou i sochy na návsi v Hrobčicích. Jde o klauna a dívku, obě díla pochází z dílny Karla Kaliby. „Hodně lidí od nás se zapojilo do šití roušek. Patří jim za to velké díky. Mít roušku je takové minimum, které můžeme udělat pro sebe i pro ostatní. |Upozornit je na to mohou i sochy na návsi, které je taky mají. Na obci v přízemí nám „vyrostl“ rouškovník. Je to věšák, kde je nespočet roušek. Každý může přijít a vzít si nějakou,“ řekla starostka Hrobčic Jana Syslová.

Roušky na sochách většinou u lidí vyloudí úsměv. „Částečně v tom vidím recesi a částečně i důraz na to, že nosit roušku má v této době smysl,“ pronesla Jana z Teplic.

Fotografie Payera s rouškou je od Vlastimila Kratochvíla.