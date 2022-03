Město Dubí ve spolupráci s Českým červeným křížem připravilo od 7. března 2022 sbírku na pomoc Ukrajině.

Sbírka trvá do odvolání. Kdo by se chtěl zapojit, najde sběrné místo i v Dubí v Domě porcelánu s modrou krví. Nosit můžete zdravotnický materiál, hygienické potřeby a trvanlivé potraviny. Otevřeno je pondělí až sobota od 9 do 12 hodin a v pondělí a ve středu i odpoledne od 13 do 19 hodin. Informovala Lenka Orgoňová z Městského úřadu Dubí.