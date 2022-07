Projekt je součástí celoletních Malých Paříží, které se u Zahradního domu na okraji zámeckého parku konají každou neděli. „Jedenkrát do roka se snažíme oživit celou Zámeckou zahradu. Dát lidem důvod korzovat kolem rybníku tak, jak to bylo zvykem v dobách, kdy se Teplicím říkalo Malá Paříž,“ sdělil za pořadatele Antonín Moravec. Program začne v 15 hodin na několika místech najednou. Vybrat si můžete podle žánru. Chybět nebudou projížďky v kočáru taženého koněm.



Na co se můžete těšit :

1. Scéna v Altánu u Zahradního domu :

15.00 - Holborn Stereo - česká tříčlenná kapela, ovlivněná britskou hudbou z minulého století. Vlastní hudba, vlastní anglické texty a starý zvuk v podání mladých současníků. Zajímavá kapela, která má předpoklady oslovit všechny věkové kategorie.

16.30 - Manu - pražská pop-artová kapela, která disponuje nevšedním vokálem frontmanky a skladatelky Anny Knauerové a precizními muzikanty. Jsou kapely, které Vás osloví na první poslech. Já to zažil právě u této skupiny a jejich písně NE! Za mne rozhodně ano!

17.40 - Módní přehlídka autorské módy baletky Anny Homola - s Andulkou se již několik let bavíme o tom, že bych ji rád představil v Teplicích. Letos jsme to konečně zrealizovali a Anička s sebou vezme další kolegyně z divadla, na které se rovněž těším.

18.00 - Žofie Kabelková - Žofka je taková tradice na Malých Pařížích. Je krásná, milá a vždycky ji rád vidím. Přední česká písničkářka se vrací na pódia po mateřské dovolené.

19.00 - Stará škola unplugged - rocková legenda z Ústí nad Labem. Mě osobně jejich muzika v unplugged verzi připomíná Jana Spáleného, Vladimíra Mišíka či Michala Prokopa. Nebo něco mezi tím vším.

20.30 - Thea & Coming out - Tereza Staňková je velice šikovná skladatelka hudby a zpěvačka, pro kterou skládá texty hned několik autorů. Tím, že se na aranžích podílí celá kapela a také tím, že texty písní vyšly na světlo světa z různých hlav, nálad a situací, je koncert kapely pestrý a tím i nevšední. Terezu sleduji již delší čas, ale až letos jsme se osobně potkali. A máme ji u nás i s celou kapelou.

2. Apollonův altán - bílý, zděný na druhé straně rybníka.

15.00 - 18.00 - tradiční rytmický workshop Tokhiho, jednoho z nejlepších českých percussistů a teplického rodáka.

3. Dětská scéna U opiček :

15.00 - 18.00 - hry a výtvarná dílna pro děti pod vedením členů Divadla Studna z Hosína v jižních Čechách.

15.30 - Divadlo Krabice Teplice - představení pro děti i jejich dospělý doprovod

17.00 - Písničky a hudební hádanky Divadla Studna.

Po celou dobu bude v blízkosti scény fungovat stanoviště Salesiánského střediska Teplice a jejich lanové přelezy.

4. Výtvarný workshop - opět u schodů ze zadní strany muzea výtvarný workshop Radky Müllerové pro děti i dospělé.

5. Doprovodné aktivity :

V parku se představí firma Decathlon - partner celé akce - která poskytne celou řadu možností vyzkoušet si nejrůznější sportovní potřeby. Součástí akce budou i soutěže o zajímavé ceny.

Dále se představí některé sportovní oddíly z teplicka - gymnastika, šerm, basket, řecko-římský zápas, atletika.

Opět si příchozí budou moci vyzkoušet střelbu ze vzduchovek.

Projížďky kočárem a na koních. (mm)