Bylo mi asi 7 nebo 8 let a chodila jsem na základní školu ve svém rodném městě. Měla jsem to veliké štěstí, že mou třídní učitelkou byla Mgr. Věra Pavková. Proč štěstí ptáte se? Protože mi kromě světa vzdělání otevřela a ukázala i svět raketového modelářství.

Jednou jsem se v rámci dne otevřených dveří šla podívat do zvenku nenápadně vypadající budovy, která se však stala na 10 let mým druhým domovem, do Raketomodelářského klubu v Krupce. Tam jsem potkala druhý článek tohoto neobyčejného páru, pana Bedřicha Pavku.

Bedřich Pavka je zakládajícím členem RMK Krupka ( od listopadu 1972 ), od roku 1983 pracuje s dětmi jako vedoucí v RMK Krupka, od 1993 člen rady KRaM ČR ( nejvyšší orgán raketových modelářů ), od 2010 je prezidentem klubu raketových modelářů ČR a od roku 1999 trenérem ČR mládeže i dospělých. Je také veleúspěšným závodníkem, získal 6 titulů mistra světa a 5 titulů mistra Evropy, za své aktivní činnosti získal 42 medailí z MS a ME. Vyhrál 17x světový pohár, 4x se stal celkovým vítězem, 17x získal titul mistr ČR, je pětinásobným absolutním mistrem ČR. Je mezinárodním rozhodčím a členem komise raketových modelářů pod hlavičkou FAI. Je uznávaným odborníkem tohoto sportu v mezinárodním měřítku. Veškeré tyto pozice zastává dobrovolně, bez jakéhokoliv ohodnocení, s jediným úmyslem, zlepšit podmínky pro raketové modeláře.

Mnohem důležitější je ale podle mě přiblížit Vám jeho práci s dětmi. Jako trenér reprezentace vychoval v RMK Krupka 9 juniorských mistrů světa a 5 juniorských mistrů Evropy, mistrů ČR v žácích či juniorech nepočítaně. Mám tu čest se počítat mezi ně. Snadno se napíše, ale hůře si již člověk představí, kolik to stojí úsilí, trpělivosti a volného času. Každému z nás se věnoval jako vlastnímu dítěti, byl schopný vidět skrytý potenciál a šikovnost a tu velice umě rozvíjet. O to úžasnější mi přijde, že všechnu tu práci nejen s mládeží koná bez jakéhokoliv ohodnocení. Dětem se věnuje v době konání kroužků a hlavně mimo ně, běžně je klub otevřený k přípravě na závody či soustředění denně i během víkendů a Bedřich Pavka tam vždy je. Stále kupuje potřebné vybavení a pomůcky do klubu z vlastních financí, vozí děti vlastním autem na soutěže, je spolupořadatelem soutěží v ČR (krajská kola a mistrovství ČR mládeže, seriálové kola mistrovství ČR juniorů a seniorů, světové poháry…). Na samotných závodech je to opravdový šéf týmu, spravedlivý, vždy tak trochu myslící na dobrý let svých svěřenců více, než na ten svůj, schopný se při nespravedlnosti postavit na obranu svých závodníků.

Věra Pavková je, jak jsem již předestřela, výbornou učitelkou, pro mě je a vždycky bude představitelkou profesionalismu za katedrou, ale hlavně nejúpřímnějším a nejlaskavějším člověkem pod sluncem. Dlouhá léta byla cvičitelkou v TJ Sokol Soběchleby, kde měla na starost mladší žákyně, starší žákyně a dorostenky. Členkou RMK Krupka je od roku 1983, s dětmi pracuje jako vedoucí od roku1998. Od roku 2000 zasedá v radě RMK Krupka, od roku 2002 jako předsedkyně klubu. Je mozkem, ředitelkou a skvělou organizátorkou všech soutěží v ČR, které pořádá RMK Krupka (krajská kola a mistrovství ČR mládeže, mistrovství ČR juniorů a seniorů, světové poháry, setkání modelářů, ..)

Díky ní již 20 let klub spolupracuje s německým modelářským klubem v Rossendorfu u Drážďan, kam pravidelně s dětmi i dospělými jezdí, pořádají společné akce (výlet do muzea dopravy v Drážďanech, muzea letectví v Kbelech, Národního muzea v Praze, výstavy u nás nebo v SRN). Věra je mezinárodním rozhodčím, působí na světových pohárech v JURY a 20 let byla nezastupitelným team managerem české reprezentace na mezinárodních šampionátech. Věra Pavková byla během mého působení v RMK Krupka téměř jako moje druhá maminka, byla mi vzorek slušného chování, spravedlnosti a pravdomluvnosti. Nikdy jsem od ní neslyšela odmítnutí, jde opravdu o nejobětavějšího člověka, kterého si umíte představit a dodnes vím, že se na ni mohu obrátit v případě potřeby.

Pavel Broný, v mých vzpomínách důležitá, téměř otcovská osobnost, neodmyslitelně spojená s RMK Krupka ( také od roku 1972), skvěle doplňuje a samozřejmě pomáhá manželům Pavkovým s prací v kroužku mládeže a podílí se na organizaci soutěží, které pořádá RMK Krupka. Pavel vždy zajišťoval technické zázemí závodiště, neváhal nikdy použít vlastní auto, aby děti dopravil na závody. Vše zařídil a vždy nás jako nejlepší řidič na dlouhých cestách bezpečně dopravil na místo, ať šlo o hory v Rumunsku nebo pláže Španělska. Od roku 2003 do 2016 byl reprezentantem České republiky. Stal se mistrem světa a 4x mistrem Evropy, celkem získal 11 medailí na MS a Evropy, jednou vyhrál světový pohár, 3x byl mistrem ČR.

Manželé Pavkovi a Pavel Broný pracují s dětmi společně, Věra se věnuje hlavně dětem, které přicházejí a nic neumí nebo malým, se kterými je hodně práce s vysvětlováním, ukazováním, kde je velká potřeba pedagogického umu a trpělivosti. Dále se věnuje dětem s určitými problémy či handicapem, tyto děti často zvládají školní docházku jen s pomocí asistentů nebo docházejí do speciálních škol a je s nimi opravdu velká práce. Někteří jsou na Věře přímo závislé, rodiče jsou moc rádi a v psychologických poradnách děti za tuto činnost chválí. Do klubu chodily děti i z azylového domu v Krupce či ze znevýhodněného prostředí. Všem těm se Věra neúnavně věnuje, vždy trpělivá, naslouchající, vysvětlující. Bedřich a Pavel působí s již většími dětmi, učí je jak se v raketovém modelářství rozvíjet, a těm, co mají talent předávají vše, co umí a pomáhají připravit ty nejlepší do reprezentace ČR. Oba představují nevyčerpatelnou studnici technických nápadů a zlepšováků, které mrknutím oka převádění z teorie do praxe.

Od roku 1997 pořádá RMK Krupka také Modelářskou školu. Je to jedno dopoledne věnované jedné třídě z 1.stupně ZŠ nebo Modelářskou školičku pro MŠ. Děti přijdou s paní učitelkou do RMK Krupka, kde se jim Věra, Bedřich i Pavel věnují, někdy pomáhají i junioři z klubu. Dětem ve výstavní místnosti Věra Pavková představí RMK Krupka, ukáže všechny modely raket a letadel a seznámí děti dle jejich věku s vesmírem, létáním do vesmíru a dozví se o stavbě raket. Prohlédnou si celý klub včetně pohárů a medailí, což se dětem moc líbí, v televizi shlédnou pořady o kosmonautice a vesmíru dle věku a tyto pořady jsou zaměřeny do výuky prvouky či přírodovědy.

Pak si v dílně s pomocí vyrobí letadélko, které se následně, opět pod dohledem manželů Pavkových a Pavla Broného, naučí ovládat a létat. Děti mají možnost létat na simulátoru – výuka létání, stavět s legem apod. Během roku přijde do RMK Krupka asi 20 tříd. Na každý tento den věnovaný dětem, jejich rozvoji, rozšíření jejich hranic, naučení něčeho nového, si musí brát dovolenou nebo náhradní volno. Samozřejmě jde opět o dobrovolnou a nijak finančně neohodnocenou činnost. Modelářskou školu připravují i pro děti z dětských domovů v Krupce či v Duchcově, pro klienty Arkádie z Krupky a Teplic. Vše dělají zdarma. Z počátku materiálně pomáhala firma HVP Model, která dodávala balsu na modely, nyní již pár let přispívá finančně Knaufinsulation z grantu a tak může přijít do klubu více dětí. Bývá to kolem 500 dětí ročně.

Doufám, že tento dopis dává dostatečnou představu o tom o jak obětavé, užasné, neobyčejné a následováníhodné lidi jde.

Zaslouží si za to vše poděkovat a popřát jen a jen to dobré do budoucna. Vše nejlepší!!

Barbora Stadlerová

Jak vypadají závody v raketovém modelářství se můžete podívat ve fotogalerii.