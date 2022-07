Mašinka na Moldavu jezdí denně. Do hor vás vyveze i „žralok“

Až do 2. října jezdí vlaky z Mostu do krušnohorské Moldavy denně, a to všechny čtyři páry. Jenom víkendový Regioshark, který svým tvarem připomíná mořského predátora, z Děčína přes Teplice až na Moldavu je vypravován o sobotách, nedělích a svátcích. „Žralok“ dosahuje rychlosti maximálně 120 kilometrů v hodině.

Vlakem na Moldavu v Krušných horách | Foto: Deník/ M. Košťál