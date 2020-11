Než v ní začala sídlit výhradně základní škola, uběhlo 35 let. Teprve roku 1919 bylo povoleno zřizování českých škol v Sudetech. Do té doby v této oblasti žádné české školy nesměly existovat.

Budova dnešní „Metelkárny“ byla postavena na základě potřeby obce Teplice mít novou školní budovu především pro stávající obchodní akademii. Stavba započala v roce 1923 a byla dokončena v létě roku 1925. Slavnostně byla otevřena 28. října 1925.

V budově sídlilo hned ze začátku několik škol, hlavně obecná a měšťanská škola a obchodní akademie. Původně pro vstup žáků do budovy sloužily oba dva vchody. Dokonce v dobách, kdy zde sídlila chlapecká a dívčí škola, měli chlapci a dívky vchody oddělené. Asi aby se nepotkávali.

Do pedagogického sboru obchodní akademie patřil i Wolfgang Jankovec, po kterém je pojmenována ulice nedaleko školy. Ten byl za své odbojové činnosti za okupace popraven.

V roce 1938 byla škola uzavřena. České děti se tím pádem neměly kde vzdělávat. V budově školy byla zřízena kasárna a nacističtí vojáci se zde cvičili.

I po válce sloužila škola hned několika školám. Měšťanské, obecné, střední, ale i tzv. jedenáctiletce a později i Střední všeobecně vzdělávací škole (tzv. SVVŠ).

V roce 1961 došlo k přestěhování SVVŠ a právě tento rok je prvním rokem nově vzniklé základní devítileté školy. Od té doby slouží škola výhradně základnímu školství. V roce 1969 byly poprvé otevřeny třetí třídy, ve kterých se začínalo s rozšířenou výukou jazyků. Od 90. let minulého století učíme cizí jazyk již od první třídy. V roce 2008 „vyrostla“ na pozemku školy nová velká tělocvična.

A jaká je aktuální situace po 95 letech od otevření budovy, tedy ve školním roce 2020/2021?

Školu navštěvuje již 774 žáků (z maximální možné kapacity 780 žáků). Pracuje zde 70 zaměstnanců.

Anglický jazyk se učí všechny děti od první do deváté třídy. Některé ročníky dokonce 4 hodiny týdně. V šestých třídách pak dětem přibývají 4 hodiny týdně druhého cizího jazyka (německého či francouzského).

V letošním roce, který je v znamení celosvětové pandemie, se i my snažíme, aby nám tento vir příliš nekomplikoval výuku, když už nám komplikuje životy. Ale nejde to. Již druhá vlna distanční výuky, at´už probíhá jakkoli, brzdí vzdělávání dětí. A vím, že kantoři, ale i většina žáků, si nyní přejí, aby se mohli vrátit zase zpátky do tříd a učit se prezenčně, jak je tomu v naší budově zvykem již 95 let. Pokud vás zajímá více historie naší škol, navštivte naše webové stránky.

Michal Chalupný, ZŠ s RVCJ Metelkovo náměstí Teplice