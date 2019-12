ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích si rozšiřovala obzory s Erasmem +. Tento program se zaměřuje na vzdělávání dospělých. Cílem je zlepšit jazykové dovednosti vyučujících, získat nové metodické postupy, zatraktivnit vyučování a rozšířit zavádění metody CLIL do výuky.

ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích si rozšiřovala obzory s Erasmem +. | Foto: Archiv ZŠ

Projekt byl nazván Dorozumíme se v Evropě. Od května do listopadu tohoto roku celkem osm učitelek z „Metelkárny“ vyjelo na dvoutýdenní zájezdy na Maltu a do Velké Británie. V místních jazykových školách absolvovaly nejen povinné kurzy, ale také měly možnost zúčastnit se výletů do oblíbených míst. V současné době se učitelky snaží o plnění hlavních cílů celého projektu a ve spolupráci s dalšími kolegy vytváří minilekce CLIL, které implementují do výuky různých předmětů především na 1. stupni. Potěšující je, že žáky tato svým způsobem nenápadná metoda výuky a procvičování angličtiny velmi baví a někdy i přichází se svými nápady a podněty, kde se dá angličtina také zapojit. Vyučující anglického jazyka zase ve svých hodinách ověřují nové metody a formy práce, se kterými se seznámili na metodologických kurzech ve Velké Británii. Závěrem našeho snažení bude vytvoření elektronických sborníků minilekcí CLIL, metodických postupů práce v hodinách anglického jazyka a slovníčku slov a frází z moderní angličtiny. Všechny tyto materiály budou k dispozici dalším pedagogům.