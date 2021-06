V praxi to znamená, že lze bez jakéhokoliv přestupu cestovat z města Dubí až do saské metropole.

Zároveň dochází k obnovení posledního spoje s odjezdem v pracovních dnech 17.39 hodin, resp. v 17.42 hodin ve dnech víkendů a svátků ze stanice Dresden, Hbf a s příjezdem na Cínovec v 18.53 hodin, do Teplic pak v 19.15 hodin.

Poslední spoj ze stanice Teplice, hlavní nádraží odjíždí ve směru na Cínovec – Dresden ve 20.03 hodin v pracovních dnech, resp. již v 19.54 hodin ve dnech víkendů a svátků.

Nicméně před zamýšlenou cestou si pro jistotu prověřte všechny vstupní podmínky ze strany Spolkové republiky Německo, a to nejlépe na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, kde na úvodní stránce rozklikněte sekci COVID-19 Rozcestník – aktuální informace k cestám do zahraničí a poté v nabídce rozklikněte další podsekci „Německo“, kde jsou průběžně aktualizována všechna pravidla pro vstup do Německa z České republiky s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2.

Město Dubí