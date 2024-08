Pracovník/pracovnice v sociálních službách - pečovatel/pečovatelka Do nově zřízené sociální služby, která bude poskytována v nově vybudovaném zařízení v rámci Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o. s místem výkonu služby v Dubí, hledáme pracovníka v sociálních službách - pečovatelská činnost. Náplň práce: komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s psychickými obtížemi, duševním onemocněním, poruchami chování, a osobám s mentálním a kombinovaným postižením, podpora při běžných denních činnostech včetně psychické aktivizace klientů. Úzká spolupráce se speciálním pedagogem, etopedem, psychoterapeutem. Požadujeme: odbornou způsobilost dle § 116 odst. 1 písm. c) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (min. základní vzdělání + kurz pracovníka v sociálních službách, lze doplnit do 18 měsíců od nástupu), trestní bezúhonnost, schopnost pracovat v týmu, pracovitost, spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, dobrý zdravotní stav, odolnost vůči vysoké fyzické a psychické zátěži, ochotu dále se vzdělávat. Podmínkou pro přijetí do pracovního poměru je podání minimálně druhé dávky očkovací látky proti virové hepatitidě typu B (je schopen zařídit zaměstnavatel). Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení, plat dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve výši 20 470 Kč - 29 630 Kč (6. platová třída dle započitatelné praxe) + zvláštní příplatek ve výši 5 000 Kč (za poskytování přímé péče) a 750 Kč (za práci v nepřetržitém provozu) + zákonné příplatky za svátky, za práci v sobotu a neděli a noční směny, po zapracování osobní příplatek do výše 3 000 Kč., zajištění a úhradu akreditovaného kurzu pro pracovníka v sociálních službách. Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkové dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dětskou rekreaci, na kulturní a sportovní akce, zaměstnaneckou kartu veřejnou dopravu v Ústeckém kraji, pravidelné vzdělávání, supervize Strukturované životopisy zasílat na e-mail marcela.kucharova@pdss.cz 26 220 Kč

