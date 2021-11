Všichni někam spěchají, za hlasitý pozdrav na ulici se stydí. Když potom zažijete situaci, jako já v neděli v Teplicích, kroutíte nevěřícně hlavou a v kapse hledáte drobné. Doprovázel jsem na sportovní akci Bedřišku Kulhavou, usměvavou dámu, která moc dobře ví, jak chutná sláva. Skvělá atletka, mimořádně pozitivní člověk. Mnohokrát překonala republikový rekord na 800m, medailí má plnou bednu, v roce 1960 byla na OH v Římě. V prosinci jí bude devadesát let!

Když jsme vcházeli do areálu, kde se konal Běh kolem Doubravky, přiběhla z nám čiperná dívenka a po pozdravení požádala o společnou fotku s legendou. Slavnou sportovkyni už jednou viděla na Miladě, ale netroufala si požádat o selfíčko. V neděli 7. listopadu zase vyhrála svou věkovou kategorii a fotka by jí udělala radost. Bedřiška ji hned k sobě přitiskla a popřála jí hodně sportovního štěstí do dalších let. Devítileté Markétce Kejřové z Litvínova se splnil dětský sen.

Miroslav Vlach