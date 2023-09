Teplická legenda doma s novým excelentním zpěvákem Petrem Kutheilem.

Pozvánka na koncert Motorband v Teplicích. | Foto: Se souhlasem Libora Matejčíka

Uslyšíte i songy z debutového alba MOTORBAND - Made in Germany (1990). Jako host vystoupí kapela The Papper Jack, kterou založili dva dlouholetí členové české rockové legendy KATAPULT Andy Budka a Ondřej Timpl. Budou to 4 hodiny poctivého Hrad and heavy až do půlnoci. Koncert bude ve Hvjezdě 11. listopadu.

Napsal Libor Matejčik, kytarista a skladatel, člen skupiny Motorband.

Pozvánka na koncert Motorband v Teplicích.Zdroj: Se souhlasem Libora Matejčíka