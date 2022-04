Hrdinkou kalendáře JEDNOU STOPOU PRO… 2022 je jedenáctiletá slečna Majda, která má z důvodu nádorového onemocnění na prodloužené míše tělesné postižení. Ztrácí hybnost rukou, obratnost a jemnou motoriku, zhoršuje se jí chůze. Po setmění odmítala být sama. Proto krom rodičů a sester, kteří jí věnují veškerou lásku a péči, potřebovala ještě někoho, kdo by se stal jejím věrným přítelem a společníkem, a to doslova na čtyřiadvacet hodin denně. Tím je speciálně vycvičená fenka Tia z pražského Centra výcviku psů pro postižené – Helppes. Již vloni během focení kalendáře se obě sbližovaly a v dalších měsících i nacvičovaly situace, které jsou dnes pro ně běžnou součástí společného života.

„Jako by k sobě patřily odjakživa,“ říká s dojetím v hlase maminka Eva Fišerová a dodává: „Že jsou motorkáři z ČEZ srdcaři a dokážou pomoci tam, kde je třeba, víme už dávno. Ale že se jim místo pro nás potřebných 300 000 podaří získat prodejem kalendáře 810 011 korun, nás opravdu dostalo a hlavně dojalo. Jsme rádi, že jsme získali tak perfektní přátele a všem moc děkujeme.“

Z celkové částky 810 011 se zatím podařilo „utratit“ rovných 400 000 korun. Respektive 300 000 stál výcvik a předání Tiy. Dalších 100 000 korun Majda rovným dílem rozdělila mezi Centrum dětské neuroonkologie v Motole, kde se léčí, a Domov sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou, v němž poskytují dočasný azyl zejména maminkám se sníženými mentálními schopnostmi, obětem domácího násilí a jejich dětem. „Ještě potřebujeme pro Madlenku nějaký lehký vozíček, abychom mohli všichni společně poznávat svět, tedy aby zvládla i delší a pro ni mnohem na pohyb náročnější výlety. Možná přidáme i rehabilitační pobyt. Zbytek peněz během roku přerozdělíme mezi další děti, co je potřebují více než my,“ poznamenala ještě maminka Eva.

FOTO: Žáci teplické průmyslovky se zapojili do dopravního průzkumu

Nápad charitativních kalendářů „Jednou stopou pro…“ se kdysi zrodil v hlavách motorkářů ze Skupiny ČEZ na jejich prvním dvoudenním srazu ENERGY MOTODAY v Jesenici na Rakovnicku. Jak jinak, během debaty u piva. „Přemýšleli jsme nad tím, jak bychom se mohli společně věnovat charitě, když jsme každý z jiného koutu republiky a různých profesí, byť nás spojuje energetika a příslušnost k ČEZ. Mysleli jsme si, že nafotíme jeden kalendář „pro někoho“, kdo zrovna „něco“ v rámci svého zdravotního hendikepu potřebuje a jeho rodina na to momentálně shání finanční prostředky a tím bude vystaráno. Jenže i po dvou letech byly ohlasy mezi našinci tak silné, že mezi prvním a druhým kalendářem byla jen roční přestávka. Teď už je náš kalendář Jednou stopou pro… každoroční pravidelností. V současné době proto už přemýšlíme, pro koho pojedeme jednou stopou v roce 2023,“ říká Kamila Češpivová, která pracuje v Elektrárně Ledvice.

Stojí přitom nejen u zrodu dvoudenních setkání moto-energetiků, ale společně se svou „pravou i levou rukou“ Zdeňkou Lukáčovou (rovněž z Elektrárny Ledvice) je hlavní hybnou silou focení. Třetím místním a důležitým do party je amatérský fotograf Jiří Zelenka, který má na svědomí všechny dosud vydané kalendáře. Jejich nosnými tématy vždy byly modelky a modely s motorkami s pozadím elektrárenských či důlních technologií, případně vodních elektráren Skupiny ČEZ. Pouze v roce 2020 se focení vzhledem k proticovidovým opatření uskutečnilo v „ateliérovém“ prostředí ústeckého motoclubu Garáž.

Kyselo, kulajda nebo škvarková pomazánka. Pošlete nám své oblíbené recepty

„Máme za sebou pět kalendářů, na jejichž realizace se podílelo více než šedesát modelů a modelek a tím i více než šedesát úžasných strojů. Kolegyně a kolegové na snímcích jsou opravdu z celé republiky. Napříč celou Skupinou ČEZ pracují na různých pozicích prakticky ve všech klasických, některých vodních a obou jaderných elektrárnách. Z větších měst pak musím pochopitelně začít Prahou, po níž následují například Chomutov, Ústí nad Labem, Děčín, Plzeň, Kolín, Pardubice, Třebíč… Fotek už je za těch pět let asi milion. Co je ovšem nejdůležitější, za tu dobu už do světa putovalo více než 3 300 kalendářů a celková částka získaná jejich prodejem přesáhla 1 510 000 korun. Děkujeme všem za přízeň a podporu. Ne nadarmo je naším hlavním motem – Má to SMYSL,“ kvituje Kamila Češpivová.

Přízeň a podporu mají motorkáři pochopitelně i u Nadace ČEZ. Ta nasadila jejich projekt Jednou stopou pro… do mobilní aplikace EPP-Pomáhej pohybem. Díky motorkářům a dalším sportujícím lidem z celé republiky tak mohla Nadace ČEZ přeposlat na charitativní moto-účet 230 000 korun. Ty byly přerozděleny mezi další čtyři vážně zdravotně postižené děti.

RETRO: Stínadla stála 40 milionů. Ve sloupech jsou prý zazděny palety obkladaček

„Nikdo z nás nečekal, že se kolegům na motorkách a jejich přátelům podaří nashromáždit tak úctyhodnou částku, respektive 810 011 korun pro Madlenku a navíc 230 000 pro další čtyři hendikepované děti. Ano, opravdu má jejich počínání smysl, zvláště když na konci jejich každoročního snažení jsou vidět šťastné tváře dětí a jejich rodičů. Smekám před nimi, neboť jasně dokazují, že i na první pohled drsní motorkáři mají srdce na tom správném místě. V podpoře motorkářů ze Skupiny ČEZ a jejich charitativního projektu „Jednou stopou pro“ budeme proto pochopitelně pokračovat i nadále,“ uzavírá Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy