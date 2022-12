Mušle přivítala Vánoce s Arkadií. K mání byl svařák a vafle, děti zpívaly

/FOTO/ Po dvouleté covidové odmlce se do šanovské Mušle vrátila tradiční akce Vánoce s Arkadií. Její tradice sahá do poloviny devadesátých let, kdy to byla vedle Rybovky Severočeské filharmonie jediná veřejná adventní akce. Tehdy byla v jízdárně teplického zámku a jediným zvířetem v živém betlému byla koza, která na podlaze jízdárny utrousila hromádku bobků. A jak se ukázalo, byly to pro Arkadii bobky štěstí. Vždyť od té doby překonává všechny krizové momenty a stala se pevnou součástí teplické komunity. I na to u svařáku vzpomínala malá skupinka těch, kteří u toho začátku byli a celé čtvrtstoletí vydrželi. Mezi ně patří i nejviditelnější tvář Vánoc s Arkadií, jejich moderátorka, Eva Pecková Stiebrová. Vzpomínali i na to, kdy naposledy byly Vánoce s Arkadií na sněhu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mušle opět přivítala Vánoce s Arkadií. | Foto: Marek Wágner

Letošní Vánoce s Arkadií se tedy uskutečnily v návaznosti na mnohaletou tradici v Mušli a jejím okolí. V nazdobených stáncích si mohli návštěvníci koupit výrobky chráněných dílen, stacionářů i školy Arkadie, ale také jmelí a pod dohledem čerta odlít podle starého zvyku olovo. Všichni už se těšili na štrůdl, upečený, stejně jako v minulých letech, v kuchyni Hotelové školy Teplice. 350 jich tam upeklo 6 pedagogů školy pod vedením a za účinné pomoci cukrářek Vlasty Krausové a Ivany Peškové. Stánek přátel německého partnera Arkadie, Lebenshilfe v Gardelegenu, nabízel svařák a vafle, dlouholetí přátelé Arkadie, Pondělíkovi, zase teplé dobroty stejně jako kolegyně z ekonomického úseku Arkadie. Prostor mezi stánky byl už pořádně naplněný, když z pódia Mušle zazněly fanfáry trubačů a Eva Stiebrová uvedla primátora Teplic, Jiřího Štábla, který krátce přítomné pozdravil, a pak už se na pódiu střídaly soubory od Pramínku s nejmenšími dětmi, přes domovské arkadijské, Písklata a Pramínek, žáky pěveckých oddělení ZUŠ, až po Duchcovský pěvecký sbor. Lionské Vánoční trhy vydělaly přes 32 tisíc korun. Peníze půjdou na charitu Vedle Mušle vyrostla kulisa betlémského chléva, do kterého moderátorka uvedla postavy živého betléma, které tvořili zaměstnanci i klienti Arkadie. Plastovou panenku, která znázornila jezulátko, zastoupil na chvíli živý „Ježíšek“, několikaměsíční Olík. Ti nejmenší se ale těšili hlavně na zvířecí členy živého betléma. Těmi letos byly dvě roztomilé ovečky ze zooparku teplického gymnázia, které byly do připravené ohrádky dopraveny díky vydatné pomoci Mgr. Jakuba Dobeše. Letošní akce navázala naprosto plnohodnotně na tradici starou čtvrt století. Poděkování za to patří všem, kteří akci připravovali, v mrazu technicky zajišťovali, vystupovali a samozřejmě i těm kdo ve velkém počtu Vánoce s Arkadií navštívili. (joho) Senioři se v teplické knihovně zdokonalují v užívání moderních technologií