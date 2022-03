Teplický Červený kříž: Můžete nosit zdravotnický materiál, pomůže Ukrajině

Čtenář reportér Čtenář

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice vyhlásil materiální sbírku na pomoc Ukrajině. Nosit můžete zdravotnický materiál jako třeba: obvazy, obinadla, cívkové náplasti, šátky trojcípé, dlahy typu SAM či zdravotnické rukavice na teplickou pobočku spolku v ulici Jiřího Wolkera 1248/2 a to od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin.

Můžete nosit zdravotnický materiál, pomůže Ukrajině. | Foto: ČČK