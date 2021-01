Chcete být průvodcem na duchcovském zámku?

Můžete provázet na zámku, kde kdysi žil slavný Casanova. | Foto: Státní zámek Duchcov

Pokud máte zájem o provázení v památce, kde několik let strávil i italský spisovatel Casanova, posílejte své stručné životopisy s kontaktními údaji na e-mailovou adresu duchcov@npu.cz do 12. února. Zájemci musí být minimálně 16 let a měl by být komunikativní a spolehlivý.