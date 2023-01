FOTO: Na bezpečí v Teplicích už třicet let dohlíží strážníci městské policie

Městská policie v Teplicích byla založená roku 1992. K příležitosti 30. výročí obdrželi strážníci pamětní medaile bronzové, stříbrné a zlaté podle počtu let ve službě. Zlatou medaili za víc než dvacet odsloužených let si odneslo 25 strážníků, stříbrnou za víc než 10 let ve službě 22.

30 let Městské policie Teplice. | Foto: Město Teplice

Bronzovou medaili za víc než 5 let ve službě Městské policie obdrželo 11 strážníků. Ocenění uděluje statutární město po pěti letech, loni se slavnostní předávání uskutečnilo potřetí. Pamětní medaile a listy předali strážníkům primátor Teplic Jiří Štábl a 1. náměstek primátora Hynek Hanza.