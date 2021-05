Žáci oboru hotelnictví se již několik měsíců připravovali na vylosované téma, vždy v souladu s vládními opatřeními (online učení, výuka 1+1 nebo 6+1). V jejich den D pětičlenné týmy předvedou, co se za 4 roky na Hotelové škole naučili. Mezi sebou si rozdělili role: kuchaře, číšníka a manažera slavnostního oběda na dané téma. Zahajovací skupina tvořila dobroty na téma: Mezinárodní gastronomie, vybrali si Itálii. Za normálních podmínek žáci pozvou k závěrečné zkoušce své rodiče, a ti jsou pak překvapeni, jak mají šikovné děti. Ale letos je vše jinak.

Rodiče museli být nahrazeni otestovanými spolužáky a zaměstnanci školy. Úkolem celé skupiny je vytvořit kompletní menu včetně nápojů, zajistit suroviny, nazdobit ubrus včetně květin, ale i vybrat odpovídající hudbu. A jak se jim to povedlo? Všichni návštěvníci 1. slavnostního oběda byli nadšeni. Po závěrečném hodnocení celé skupiny si ještě řekli o recept na vynikající limetkový dort s mascarpone. Kromě žáků si velké poděkování zaslouží i jejich učitelé, kteří to opět zvládli i v nestandardních podmínkách. A tak se žáci po zbývajících částech maturitní zkoušky mohou vydat do světa. A to doslova. Mnozí z nich již díky škole mají zahraniční zkušenost, a tak jim nic nebrání odjet pracovat do Německa, Švýcarska či někam úplně jinam. Přejeme jim hodně štěstí.

V úterý byli v roli:

Manažerka - Klára Misařová

Číšníci - Jiří Soběslav a Miroslav Drábek

Kuchařky - Hana Lipertová a Adéla Temrová

Připravovali se pod vedením p. Romana Rumlera. Žáky hodnotil p. Tomáš Beneš a Lucie Fričlová.

Jana Vachoušková, zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy