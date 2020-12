Údajně se přechod k němu uskutečnil symbolicky u „božského“ vodopádu Godafoss v severovýchodní části ostrova, kde Islanďané naházeli sošky a modly pohanských bohů do vodopádu – a bylo to.

Již třicáté Vánoce i Nový rok oslaví letos na Islandu český házenkářský exreprezentant Petr Baumruk s rodinou. Házenkář, první sportovní „hvězda“ lovosické házenkářské líhně, po níž následovala řada dalších. Ten (s účastí na OH ´88 v Soulu – 6. A v na OH 92 v Barceloně – 9.)odešel po světovém šampionátu v roce 1990 u nás jako nejúdernější spojka čs. reprezentace na uvedeném MS v Praze a vítěz Poháru evropských mistrů (dnes Liga mistrů) v dresu Dukly Praha v necelých 30 -ti letech hrát profesionálně na Island. Na Ostrově získal řadu ocenění – nejlepší hráč ligy, nejlepší obránce, člen novináři vybraného all stars týmu proti islandské reprezentaci (to se Islanďané ještě házenou od nás učili, dnes olympijští medailisté).

Na Island si spolu s manželkou Jarkou, (plně se zde etablovala coby rentgenová laborantka a získala i akademický titul), přivezl dvě dcery, které se potatily a úspěšně hrály házenou. Jedna z nich se i se svým manželem – Islanďanem, vrátila do ČR. Baumrukovým se tu narodil syn Adam Haukur , úspěšný juniorský reprezentant Islandu. Má ale i české občanství a v případě zájmu by mohl hrát i za Česko. Ten své druhé jméno získal podle klubu, za nějž v Hafnarfjörduru – satelitním městě metropole ostrovní země Reykjavíku, Petr po celá léta hrál a dnes zde pracuje v managementu klubu.

Ostrov Island geograficky patří k Evropě, ale jeho středem prochází rozsáhlý geologický zlom oddělující euroasijskou a severoamerickou litosférickou desku. A i když zde přijali křesťanství ještě před rokem tisíc našeho letopočtu, kdy se teprve formovaly základy českého státu, dodnes se tu mísí o Vánocích, křesťanské zvyky s těmi staršími - pohanskými. Jak tedy zde dnes Vánoce a Nový rok vypadají?

Celý Island žije Vánocemi už od začátku prosince. Hned prvního si ostrovní obyvatelé vyzdobí okna světýlky a hvězdami. Ti šťastnější, kteří mají u domu jehličnatý stromek (na Islandu lesy vůbec nejsou!), si jej osvítili, ti méně šťastní si ozdobili větve svého listnatého, jiní jen třeba balkón nebo plot svého domu. Obchody mají od třetiny prosince prodloužený prodej do noci a lidé nakupují a nakupují. Vyplatilo se ale zaletět si třeba pro dárky i do Spojených států a pořád to vyšlo i s letenkou levněji. To mohl v minulých letech posoudit i Petr Baumruk. Na Islandu se, stejně jako v ostatních severských zemích, začíná vánoční jídlo jíst už během adventu v restauracích, v rámci firemních a jiných párty.

V minulosti Islanďané v zimě neměli, co se týče jídla, moc na výběr, avšak na Vánoce bylo důležité, aby jídlo bylo čerstvé a bylo ho co nejvíce. V čase, kdy země byla katolická, se před Vánocemi dodržoval půst, kdy bylo zakázáno jíst maso. Tato tradice prožívá dodnes už jen v podobě pojídání fermentovaného rejnoka 23. 12. na Den svatého Thorláka. Rejnok při fermentaci dostane ne příliš vábnou vůni, proto se v současnosti často jí v garáži nebo v restauracích. Rejnok se podává s vařenými bramborami a jehněčím sádlem. Na Štědrý den se obvykle podává uzené jehněčí (hangikjöt), solená vepřová žebra (hamborgarhryggur) a různé divoké ptactvo, jako například guláš z bělokura (rjúpa), uzený papuchalk nebo pečená husa. K tomu se podává třeba bešamelová či houbová omáčka, vařené brambory, červené zelí a džem. Jako jinde na Severu, i tady se jí rýžová kaše s rozinkami, skořicí, cukrem a jednou mandlí. Na vánočním stole nesmí chybět zdobený tenký smažený chléb (laufabrauð), jehož příprava často bývá událostí, kdy se sejde celá rodina. Tato tradice pochází ze severu země. Nesmí chybět ani cukroví, čím více druhů, tím lépe. Asi nejoblíbenější jsou i zde perníčky (piparkökur).

Jediný rozdíl ve vánočních a předvánočních tradicích jsou islandští Mikulášové, či Santa Klausové, zvaní Jólasveini. Těch je třináct. A vždycky jeden z nich přijde v noci nadělit do boty za okno dětem, první 11. prosince. Každý z nich má své jméno a váže se k němu nějaká legenda. Tyto osoby nadělují podle zásluh.

Zlobivé děti dostanou bramboru, uhlí se totiž na Islandu nenachází. Jinak je ostatní podobné našim Vánocům. Stromečky dovezené z Německa či Švédska se tu zdobí na Štědrý den ráno. Večeří se v osmnáct hodin a k večeři jedí Islanďané uzené skopové maso pečené v karamelu a brambory v karamelu. Ty mají velice zvláštní chuť, pro české chuťové buňky ne moc příjemnou. Jsou totiž sladké. Na rozdíl od bonbonů a másla – ty jsou zase slané. Po večeři se nadělují dárky. Děti už mají jednu menší nadílku za sebou 22. 12., kdy sourozenci rodičů, tedy strýčkové a tety, dávají dětem dárky, a ty je hned rozbalují. 25. a 26. prosince jsou svátky a tráví se v úzkém kruhu rodinném anebo s blízkými přáteli. Silvestr je ale naopak velice hlučný a ve znamení spousty ohňostrojů. Lidé jdou kolem dvaadvacáté hodiny ven z domu a mráz nemráz čekají spolu na příchod Nového roku. Před několika lety narušil zimu 2004-2005 obrovský výbuch největší sopky Islandu, která navíc byla pokryta ledovcem. Žhavé magma, které se dralo na povrch, roztavilo obrovské množství ledu, který samozřejmě roztál a zcela zničil jižní část hlavní okružní silnice No 1 obkružující Island a trvalo celý rok, než se vše dalo dohromady. Na neustálý boj s přírodními živly jsou Islanďané zvyklí a tak v době, kdy je klid a příroda a je jim nakloněna, dovedou, jak se patří, oslavovat. I o Vánocích, k nimž si i jim na závěr popřejme: Gleðileg jól / Veselé Vánoce.

Ervín Dostálek