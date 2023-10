Na Jarmarku chutí v Teplicích si to děti z Dětského domova Tuchlov užily

Chlapci si zasportovali na běžících pásech, absolvovali měření tuku a svalové hmoty. Společně s výživovými odborníky prokonzultovali, jak je to s jejich kondicí, kde nabrat svaly a co udělat pro to, aby se cítili lépe. Pozornost děvčat zaujala nejen háčkovaná zvířátka, ale i módní doplňky a výrobky z kamínků a bižuterie.

Z akce Jarmark plný chutí a vůní. | Foto: Se svolením Jany Stuchlé, DD Tuchlov

Na Jarmark chutí, který se konal ve dnech 22. - 23. září na kolonádě Domu kultury v Teplicích a v okolí, jsme se velmi těšili. Pro nás výjimečná akce zaměřená na všechny chutě života, zejména na zdravý životní styl, byla výzvou. Součástí programu byly netradiční trhy, vaření na pódiu, doprovodné aktivity a odborné přednášky. Každý si užil svého. V přilehlém parku za domem kultury byl pro děti připraven bohatý program, plný zábavy a soutěží. Nejmladší člen rodinky, Vojtíšek, se rozhodně nenudil. Chvíli sledoval divadlo, pohádky, hudební vystoupení, poté skotačil na skákacím hradě, zapojil se spolu s ostatními dětmi do tvůrčích dílniček a soutěží o zdravé stravě. V době naší návštěvy probíhalo i vaření na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem a Honzou Heřmánkem. Na ochutnávku dýňových hokkaidó burgerů jen tak nezapomeneme. To byla dobrota. Netradiční trhy, plné zajímavých chutí a vůní, potěšily nejen naše chuťové pohárky, ale i všechny naše smysly. Počasí nám přálo a nám nezbývá nic jiného, než se těšit na další ročník Jarmarku chutí. Kolektiv DD Tuchlov