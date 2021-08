Policisté sdělili podezření z přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku 54leté ženě, která na poště našla peněženku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ V. Šimánek

„Uvnitř byla značná finanční hotovost, žena proto neodolala a peněženku si odnesla domů,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek. Policisté během několika hodin ustanovili totožnost podezřelé a přišli si pro ni do místa bydliště, peněženku s doklady i hotovostí přes 66 tisíc korun pak vrátili právoplatnému majiteli. „Pokud případ skončí u soudu a žena bude uznána vinnou, mohla by jít až na dva roky do vězení,“ dodal Vítek. (mm)