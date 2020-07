Nenechte se mýlit stavebními úpravami spojenými s venkovním vzhledem muzea. V současnosti probíhá obsáhlá rekonstrukce půdních prostor zámku, ale muzeum je s výjimkou knihovny celé otevřené

Lidi zveme k návštěvě jeho stálých expozic a nových výstav 6x10 (do 21. 6. to jsou minerály, které vystřídají 12. 6. – 5. 7. Keltské šavle a meče, těšit se můžete na šátek z doby napoleonských válek a výstavku vzácných obrazů. Návštěvníky zároveň upozorňujeme na boční vchod do jízdárny, kde se nachází výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy. Na vnitřním nádvoří je navíc každý den mimo pondělí v provozu letmí kino a stánek s občerstvením od 20:30.