Naše školka vyhrála v lednu 2020 školku v přírodě v hodnotě 50 000 korun v soutěži s Pribináčkem. Bohužel pandemie nám nedovolila odjet a tak se všechno přesunulo na letošní rok.

Školka v přírodě s Pribináčkem v MŠ Jeníkov. | Foto: Archiv MŠ Jeníkov

Situace nebyla růžová, proto jsme po dohodě s Pribináčkem připravili školku v přírodě ve školce. V pondělí 14. června vše vypuklo. Program na celý týden jsme měli pěkně nabitý! Celý týden jsme spali ve školce a každý den si užívali! Malovali jsme si na trička, učili se hymnu, putovali jsme na Barboru, kde jsme kreslili Pribináčka z přírodnin, hráli jsme turnaj Pribináčkovo člobrdo a pexeso, jeli jsme do ZOO Praha, plnili jsme Pribináčkovo úkoly na stezce, opékali jsme buřty, jeli jsme vlakem do indiánské vesničky Rosehill v Růžové u Děčína a šli túru do Hřenska na projížďku lodičkou Edmundovou soutěskou, tančili jsme na pyžamové párty a spoustu dalšího… Za tento úžasný týden plný sluníčka a skvělé nálady si všichni odnesli diplomy a ceny.