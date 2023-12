O vánoční neděli 24. 12. se v Krupce uskuteční Tradiční vánoční jízda lanovkou. Již tradičně se budou moci návštěvníci vyvést o Štědrý den zdarma lanovkou na Komáří vížku. Připraveno bude i lehké občerstvení či svařák.

Lanovka na Komárku v Krupce. | Foto: Petr Málek

Lanová dráha bude v provozu od 8:00 a poslední jízda nahoru bude odbavena v 11:20. Dolů se pak můžete svést až do 14:00. Když už budete nahoře není však nutné jezdit hned zase dolů. Letos je možné se připojit ke společnému výletu PO STOPÁCH JEŽÍŠKA, který pořádá známý krupský turistický spolek Po stopách Davida, který v uplynulém roce uspořádal hned několik zajímavých turistických, cyklistických a jiných akcí.

Zájemci o společný sestup z Komáří vížky zpět do Krupky se budou šikovat v 9:00 na Mariánském náměstí, odkud společně vyrazí k lanové dráze. Tou v rámci Tradiční vánoční jízdy lanovkou vyjedou na vrchol. Odtud pak vyrazí přes lyžařský areál k startoviště paraglidistů a dále zpět do města. Po cestě obdrží všichni účastníci symbolické dárky od Ježíška. Každý s sebou může též přinést na ochutnání nějaké to cukroví, či nějaký ten vánoční likér.

Pozvánka na akci do Krupky.Zdroj: Se svolením Josefa Mergla

