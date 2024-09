Kosmetička / masérka Poskytujeme výjimečné kosmetické a kadeřnické služby více než deset let. Za tu dobu jsme získali zkušenosti, prestiž a důvěru klientů i veřejnosti. Přidejte se k nám a pracujte s lidmi, kteří mají svou práci rádi a chtějí ji dělat co nejlépe. Máte praxi v oboru Kosmetička, masér/ka a chcete pracovat ve výjimečném prostředí? Přijmeme kosmetičku/masérku na pozici Obličejová a tělová terapeutka. Čekají Vás - moderní kosmetické práce, vzdělávání se v nových technikách masáží, a přirozeně pozitivní komunikace s klienty. Výsledkem Vaší práce bude klient, který je maximálně spokojený s poskytnutou službou. Vaší odměnou pak dobré zázemí a klienti, kteří se stále vracejí. S tím souvisí i Váš příjem. Máte-li talent, dostanete možnost ho rozvinout a používat při své práci každý den. Co máme my a co můžete sdílet s námi? milé a věrné klienty, kteří nám umožňují dělat naši práci, jak nejlépe dovedeme příjemné pracovní prostředí a klid na práci kolektiv, který spolupracuje na výsledku naší práce jistotu super mzdy podle vašich zkušeností práci se zdravými top produkty a materiály Co k tomu potřebujete? chuť dát ze sebe to nejlepší, co umíte - klientům i kolegům umět si užít i pracovní den :) praxi v oboru kosmetička nebo masérka chuť a zájem poznávat jak funguje komunikační schopnosti na dobré úrovni. Chcete i Vy patřit do našeho týmu? Pošlete nám svůj životopis. Více informací o nás najdete na našem webu www.janaburdova.cz 21 300 Kč

