V pátek a v sobotu proběhne na konzervatoři v Teplicích 11. ročník soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu Teplické flautohry.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Ta si za deset let své existence získala výbornou pozici mezi širokou hudební veřejností a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Teplické flautohry jsou určeny mladým amatérským hráčům na zobcovou flétnu, ve velké většině žákům ZUŠ a dalších škol s hudebním zaměřením. Tito mohou soutěžit nejen jako sólisté, ale též v různých komorních uskupeních, ať už se jedná o soubory zobcových fléten, či o kombinaci s jinými nástroji. Je velmi potěšující, že řada z nich se do Teplic vrací opakovaně. Účastníci přehlídky velmi kladně hodnotí odbornou porotu, která bývá složena z renomovaných flétnistů z různých zemí. Velké oblibě se také těší doprovodné akce, které Teplické flautohry provázejí (zábavné workshopy, fotokoutek, koncerty profesionálních flétnistů a další). Avšak nelze opomenout především atmosféru, kterou organizátoři společně s návštěvníky dokáží na konzervatoři v Teplicích během přehlídky vytvořit.