Na teplickém gymnáziu se setkali studenti z partnerských škol

Od pondělí 8. listopadu do pátku 12. listopadu 2021 se na Gymnáziu Teplice konala schůzka v rámci projektu SLIDE – „Sustainable Lifestyle In Digital Environments“ programu Erasmus+. Spolupráce v loňském školním roce probíhala pouze virtuálně a tentokrát do Teplic přijelo celkem 32 účastníků ze čtyř partnerských škol: Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi (Finsko), Menntaskólinn Hamrahlid, Reykjavík (Island), Liceo Scientifico Statale "Alessandro Volta", Torino (Itálie), Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion, Titu (Rumunsko).

Na teplickém gymnáziu se setkali studenti z partnerských škol. | Foto: Gymnázium Teplice