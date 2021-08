Letiště Teplice zažije tento pátek od 19 hodin open air koncert Paulie Garand a DJ Kenny Rough a jako support vystoupí Mek CG & DJ Travis.

Paulie Garand. | Foto: Lucie Benešová

Paulie Garand je český rapper, producent a režisér. Po pár letech tvoření hudby do šuplíku se poprvé zapsal do širšího povědomí demem Mozoly (2006). Poté následovala éra s kapelou BPM, se kterou vydal desky Slova (2007) a Horizonty (2009). Po komerčním úspěchu obou alb se členové BPM rozhodli fungovat sólo a Paulie se nedlouho na to dostává k vydavatelství Ty Nikdy Label. Lístky koupíte na www.smsticket.cz, jeden vás vyjde na 290 korun. (mm)