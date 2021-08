Finance na úpravu tras dosud dostával spolek Krušnohorská bílá stopa, kvůli neshodám o rozdělování peněz se však kraj rozhodl, že napříště je bude rozdělovat Destinační agentura Krušné hory.

„Na novou sezonu jsme dostali milion korun, tedy o 250 tisíc korun více. Na druhou stranu chceme obsáhnout větší teritorium a přibíráme nové subjekty,“ vysvětluje ředitelka agentury Petra Fryčková. Nově bude trasy upravovat také obec Loučná pod Klínovcem, město Vejprty je chce propojit s německou stranou, připojil se skiareál Alšovka, který již upravuje trasy v okolí Měděnce, a též MAS Cínovecko, která udržuje stopy směrem k Petrovicím. „Od Lesné až do Petrovic by měl být úsek kompletní, mezi Horní Halží a Měděncem se to asi ještě letos nepodaří,“ dodává.

Část prostředků bude určena na úpravu tras Krušnohorské magistrály, část na lokální okruhy a část na údržbu strojů. „Většina subjektů si zatím upravovala trasy ve svém okolí a pro své potřeby, ale my chceme upravovat také Krušnohorskou magistrálu, na kterou se trochu pozapomínalo. Jednotlivé okruhy tak nebyly propojené,“ říká Petra Fryčková. „Je velká škoda, že nejsme schopni propojit naše obce běžeckými trasami a hlavně zajistit jejich důkladné protahování. Bylo by to ku prospěchu nejen místních občanů a návštěvníků, ale vyřešilo by to i rozprostření zaparkovaných vozidel do více lokalit,“ říká starosta Českého Jiřetína Pavel Veselý.

Během loňské zimy se téma stalo palčivějším než v předcházejících letech. Jednak byl konečně dostatek sněhu a jednak se výrazně zvýšil zájem lidí o běžecké lyžování v Krušných horách kvůli uzavření sjezdovek i hranic. Podle starosty Nové Vsi v Horách a předsedy Svazku obcí v regionu Krušných hor Davida Kádnera se tlak na Krušné hory bude v tomto smyslu stupňovat. Tématu by se proto mělo věnovat i zářijové jednání členů Svazku. Jednou z navržených možností je i zakoupení stopovače, který by si obce půjčovaly. Jak se vyvíjí zájem turistů o Krušnohorskou magistrálu chce vědět i Ústecký kraj. Na několika místech by proto měly být umístěny sčítače, které zaznamenají pohyb nejen běžkařů, ale také cyklistů. (luk)