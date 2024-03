Nese název Buzunovinky. Zajímá vás, jak to celé začalo? Ne? Stejně vám to sdělíme!

Doprovodné foto k Buzunovinkám. | Foto: Se svolením ZŠ Buzulucká Teplice

Jednoho krásného dne se paní učitelka češtiny rozhodla, že založí novinářský kroužek. Jako první jsme se samozřejmě přihlásili my z 8.D a 8.B, pak se k nám přidaly dívky z šestých tříd. Kroužek oslovil i děti na prvním stupni a přijali jsme mezi sebe i páťáky. Celkem naši redakci tvoří 11 členů + nic nedělající Adam O.

Na prvním setkání jsme vymýšleli originální názvy pro náš nový časopis. Padaly různé nápady, vybrali jsme však šest nejlépe znějících, např. Boogle, Zlatá bula buzulucká, nebo Zelené právo. Školou proběhla anketa, ze které vyšel současný název BUZUNOVINKY. Hlasovalo pro něj přes 20 % žáků a zaměstnanců školy.

Na dalších setkáních jsme si rozdělili články a začali jsme pilně tvořit. Každý měl svůj specifický úkol: někdo pracoval na rozhovoru, někdo psal články z akcí školy, další sbíral hlášky učitelů. Nikdo se nenudil.

První číslo spatřilo světlo světa 8. března 2024, po pěti měsících náročné kreativní práce. A co v něm najdete? To si můžete v elektronické podobě stáhnout na stránkách naší školy www.buzulka.cz. Celé první číslo sklidilo velký úspěch, je znát, že nás tvoření bavilo a stále moc baví. Již pomalu vzniká druhé číslo. Teď už víme, jak na to, a další číslo plánujeme snad již příští měsíc. Bude to náš nepravidelník.

Do každého čísla budeme mít připravené něco nového, nové rubriky, články a zajímavosti, které zachytí atmosféru školy. Moc se těšíme na další kladné ohlasy, které vyvolá snad každé následující číslo.

Redakce školního časopisu Buzunovinky