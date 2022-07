„Neznamená to samozřejmě, že gymnázium s podporou Ukrajině končí. To vůbec ne!“ řekl ředitel Gymnázia Teplice Zdeněk Bergman. V současné době je na této největší teplické střední škole zapsáno 34 ukrajinských žáků. Celkem 280 uprchlíků z Ukrajiny navštěvuje 14 kurzů českého jazyka pro dospělé. Lektory jsou učitelé gymnázia. Škola navíc poskytla práci i ubytování třem dalším Ukrajincům.

„Důvodem pro výměnu světelného poutače je to, že od 1. července probíhá v Beuronské kapli výstava připomínající 200 let od narození otce genetiky – moravského rodáka – Johanna Gregora Mendla,“ vysvětlil Bergman. Učitelé a žáci gymnázia připravili expozici o životě tohoto vědce světového významu. Návštěvníci se dozvědí nejen životopisné údaje, ale například i to, co všechno bylo po tomto velikánovi vědy pojmenováno. Na výstavu můžete přijít kdykoli kromě pondělí. Komentované prohlídky vedené žáky gymnázia začínají vždy ve 13, 14, 15 a 16 hodin. Návštěvu můžete spojit i s prohlídkou areálu školy včetně populárního Bioparku s více než stem druhů zvířat.

Martin Mudroch