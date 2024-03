Na jednom podiu se sejdou tři skvělé kapely, mistři svého oboru. A podle původu všech skupin by název akce mohl být „Ústí dobývá Hvjezdu!“

Skupina Nerrea. | Foto: archiv klubu Hvjezda Teplice

V sobotu 23. března se od 20 hodin rozduní klub Hvjezda na šanovském sídlišti v Teplicích.

Tři pozvané kapely se představí v tomto pořadí:

DESTROSS (thrash/Ústí nad Labem) - tady stačí jen tři slova: kultovní Aussig thrash.

NERREA (metal-rock/Ústí nad Labem) - skupina, která vznikla v roce 2009, má jednoduché motto: Hrajeme pro radost a vyhovuje nám to. A je to na nich sakra znát.

THE RUMBLE OF SKULLS (heavy-grunge/Ústí nad Labem) - to je rockový cirkusu kovové mašiny.

Vstup 200 Kč.

Sepsal: Martin Uhrik alias Máca