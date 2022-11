V současné době se věnují zejména montážním pracím a získaly již stabilní partnery. Významnými proměnami prošlo i technické vybavení dílen. Se zvětšením objemu zakázek bylo nutno postavit skladovou halu, k manipulaci pořídit vysokozdvižný vozík. To vše se neobešlo bez pomoci sponzorů. V poslední době se jako problém projevil nerovný a nehomogenní povrch dvora, na kterém se pohybuje jak výše zmíněný vysokozdvižný vozík, tak zaměstnanci s tělesným postižením. A tady se našel významný pomocník. Celou plochu dvora vyasfaltovala firma Pohl cz a.s. Poděkování patří jmenovitě panu Romanu Vildnerovi, řediteli oblasti Sever této firmy, který byl iniciátorem této pomoci. Bez vstřícného přístupu teplických podniků by Arkadie mohla těžko plnit své poslání. (jh)