Neviděli jste dopravní nehodu, ke které došlo 22. července v 6:15 hodin na silnici III/25829, 132 metrů před začátkem obce Žim ve směru od Řehlovic.

Ilustrační foto. | Foto: Městská policie Domažlice

Neznámý řidič neustanoveného vozidla, který jel ve směru na Žim, se zřejmě plně nevěnoval řízení vozidla a levým zpětným zrcátkem narazil do levého zpětného zrcátka protijedoucího vozidla Ford Fiesta. Řidič z místa odjel, aniž by splnil zákonem danou povinnost při účasti na dopravní nehodě. Policisté žádají případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehody, případně mají k dispozici kamerové záznamy, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ulice Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.