Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc. Tato hudební parta nyní hraje v sestavě Blanka Šrůmová: zpěv, klávesy, Jan Sahara Hedl: zpěv, kytara, Tomáš Valášek: kytara, Aleš Zenkl: basa a Pavel Attel: bicí.

Něžná noc. | Foto: Se svolením skupiny Něžná noc.

Z historie: BLANKA ŠRŮMOVÁ po svém prvním angažmá (skupina Balet. 1986-88) se ještě před sametovou revolucí stala frontmankou skupiny Tichá dohoda (1988 - 2000), s níž v 90. letech vydala 12 alb; 2x byla nominována na Zpěvačku roku (Ceny Akademie 1993, 94). Jejími nejznámějšími hity byly písně Marioneta a Večírek osamělých srdcí. Po přerušení úspěšné kariéry v roce 1997 vydala 2 sólo alba: Neviditelná (2001, Sony Music) a Underground (2005, Saturnznovu vydáno 2022 na supraphonline.cz). Zúčastňovala se víc projektů (Kašpárek v rohlíku, Kamelot), hrála se svou kapelou, v roce 2012-13 byl comeback Tiché dohody, pak skupinu opustila. EP Divokej Prahazápad, laděné do country, vydala v r. 2014 u Warner Music.

JAN SAHARA HEDL, zpěvák, textař, písničkář, hrál s DG 307 i se svojí skupinou Duševní hrob, dělal s Michalem Ambrožem a Lubošem Pospíšilem. Zakladatel i autor písní skupiny Precedens - s Martinem Němcem, s níž nahrál legendární píseň Tisíc jmen a dělal na repertoáru pro Báru Basikovou. Po odchodu se věnoval vlastní tvorbě, vydal pár alb (EMI, Sony Music). Co textař psal dál pro Basikovou (Souměrná, atd.), Kamila Střihavku (Když se snáší déšť…) a další. Dál spolupracuje s Michalem Pavlíčkem, projekty (Excalibur, Obraz Doriana Graye, sólo album Pošli to tam).

Jejich zatím poslední společný počin je titulní píseň filmové komedie Ženská na vrcholu, Tohle není pláč (2019).Sólo alba: Tajnej svatej (1994) Šílený pondělí (1995) Matka Zebra (2001). 9 let hraje ve skupině Něžná noc. První společné album má název „Neměj strach“ - klip na youtube. Bylo oceněno časopisem Rock and Pop (1.místo jako Album roku 2016). Skupina byla navržena na Žánrové ceny Anděl 2017 v kategorii Rock and pop. Druhé album vyšlo v březnu 2018 opět u Galénu jako „Tak se věci mají“. Skupina k má klip Jasnej den (na youtube). Sahara byl letos poněkolikáté navržen coby Osobnost roku Radia Beat (2019-23). Nový singl Končej Zlatý neděle na youtube je od 02/2023, nové album se očeká na jaře 2024. Nej zážitek jsou koncerty: kus české hudební historie, dvě charismatické osobnosti, kvalitní muzika i pohoda.

Radek Strnad