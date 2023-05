Zpočátku si pár nadšenců chtělo házet “šiškou” a bylo jedno kde. Nebyly k dispozici žádné prostory, takže se chodilo na trávu do Zámecké zahrady a na jiná místa v Teplicích, kde byl veřejný přístup.

Nordians Teplice | Foto: Se souhlasem Nordians Teplice.

Americký fotbal v Teplicích funguje od roku 2012. Zájem byl od začátku dost vysoký, brzy se tak utvořilo občanské sdružení a Nordians začali působit jako amatérský sportovní tým pod ČAAF (Česká asociace amerického fotbalu). V roce 2015 jsme pak poprvé vstoupili do soutěže.

Ačkoliv jsme byli jasný outsider a věděli, že první sezona bude hlavně o získávání zkušeností, hned druhé soutěžní utkání jsme vybojovali výhru proti Trutnov Rangers. V dalších sezónách už jsme pak byli pro ostatní týmy mnohem vyrovnanější soupeř a v roce 2017 jsme se dokonce probojovali do finále 4. divize amerického fotbalu, kde jsme na domácí půdě proti Třinec Sharks ve vyrovnaném utkání podlehli favorizovaným “Žralokům” 14:28.

Do roku 2019 Nordians odehráli 5 soutěžních sezon. S příchodem pandemie ale došlo ve vývoji týmů k velkému zbrždění. Neschopnost scházet se, trénovat, nás zasáhla stejně jako spoustu dalších amatérských sportovních týmů. Nordians se tak letos vrací k soutěžnímu hraní po 4 letech. Máme za sebou prémiové utkání, kdy jsme na domácí půdě vyzvali tým Šumperk Dietos. Ti byli loni jedním z favoritů na získání trofeje ve 3. divizi. Logicky se tak očekávalo, že by Dietos nad Nordians měli pohodlně vyhrát. Podle hlasování fanoušků na stránkách ČAAF pak dokonce 93% hlasujících počítalo s výhrou právě hostujícího Šumperku.

Nordians TepliceZdroj: Se souhlasem Nordians Teplice.Teplický tým ovšem letos spojil své síly s dalším celkem amerického fotbalu, Karlovy Vary Warriors. Ti byli v podobné situaci a tak se dvě lázeňská města rozhodla, že v roce 2023 odehrají soutěžní utkání společně, ačkoliv hrát budou pod záštitou Nordians. “Lázeňská” sezona tak pro Nordians a Warriors začala 22.5., kdy se americký fotbal po 4 letech vrátil na teplický trávník. Navzdory všem očekáváním a těsném vedení Dietos 0:3 v poločase, teplický celek otočil vývoj utkání a nakonec se radoval z výhry 17:10.

Úspěšný vstup do sezony je tou nejlepší motivací. Věříme, že letošní spojení s Warriors by nás mohlo dovést až do finálových bojů a mohli bychom se tak třeba i radovat z první trofeje v historii našeho klubu. Před námi je však ještě 5 utkání základní části a poté samozřejmě play-off a my nehodláme nic podcenit. Nejbližší zápas hrajeme na půdě již zmiňovaných Trutnov Rangers, proti kterým si Nordians připsali historicky první výhru.

A následující domácí utkání budeme hrát proti dalšímu kandidátovi na titul, Jičín Hurricanes a to 20. 5. v areálu Anger. Pro naše fanoušky budeme mít jako vždy připravený stánek s občerstvením, bohatý doprovodný program a zápasem je pak provádí zkušený komentátor Adam Carda, který se snaží přiblížit pravidla i těm, kteří na americký fotbal zavítají poprvé.

Ještě doplním, že všichni zájemci a nadšenci mohou dorazit každé úterý a čtvrtek v 18:30 na Anger kde jsou pravidelné tréninky. Nemusíte řešit věk, váhu nebo výšku, protože právě v tom je krása amerického fotbalu, každý totiž najde uplatnění.

Autorem textu jsou trenér Jan Mertl a kapitán Marcel Šmíd.