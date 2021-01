Obchod na korze, Nevěsta, Z pekla štěstí. To je obsah prvního z pěti svazků souborného vydání díla Ladislava Grosmana (4. února, Humenné – 25. ledna 1981, Tel Aviv), s nímž před třemi lety začalo nakladatelství Akropolis; vydání dalších čtyř svazků chystá.

Na snímku je československý spisovatel Ladislav Grosman, podle jehož novely Obchod na korze natočili Jan Kádár a Elmar Klos stejnojmenné drama, které dostalo v roce 1966 filmového Oscara. | Foto: Archiv L. Grosmana

Je to další záslužný knižní počin, neměl by zůstat literární veřejností ni čtenáři nepovšimnut. A jistě nejen proto, že Obchod na korze posloužil co literární předloha stejnojmennému filmu režisérů Jána Kadára a Elmara Klose, který byl oceněn americkým Oscarem. Pětisvazkové spisy prozaika i scénáristy Grosmana prvně představují jeho dílo jako celek; nabízí scénáře, romány, novely, povídky, dramata, články, rozhovory i výběr z korespondence.