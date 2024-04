Domov Důchodců Bystřany ve spolupráci se ZŠ Plynárenská v Teplicích realizuje nový mezigenerační projekt Utržené sluchátko. Projekt tkví v pomoci seniorům s moderními technologiemi jako jsou například chytré (i ty obyčejné) mobilní telefony, tablety či počítače.

Domov důchodců Bystřany | Foto: DD Bystřany

Děti přijedou k nám do domova, seznámí se se seniory a ti se jim poté svěří, co jim dělá při práci s telefonem potíže. Děti jim ukážou a poradí, jak na to.

Proč Utržené sluchátko? Dříve byly telefony pouze drátové, pokud se drát přetrhl, člověk přišel o komunikaci s vnějším světem, s rodinou a přáteli, s kterými se třeba kvůli vzdálenosti nevidí každý den. Dnes sice sluchátko utrhnout nemůžeme, ale telefonování pro seniora může být velice náročné a ovládání mobilního telefonu nezvládá. A proto vznikl tento projekt, kde se senioři naučí, jak ovládat svůj mobilní telefon, telefonovat a posílat sms. A nejenom to. Ukáže jim, jak si založit emailovou schránku, jak si založit účet na sociálních sítích, jak stáhnout a provozovat službu Whatsapp, jak posílat hlasové zprávy, videa, fotky nebo jak dělat videohovory, pomůže třeba i s tablety, počítači, televizí, prostě jim pomůže se s touto moderní dobou "poprat".

A myslíme, že nikdo jiný jim nepomůže lépe než dnešní generace dětí. Senioři už tak nepřijdou třeba o první krůčky svého pravnoučete nebo předání vysokoškolského diplomu svému vnoučeti, u kterého nemohli být, už se na to budou moci podívat na svém mobilním telefonu, ať to bude jen video či videohovor právě přes Whatsapp.

Napsala: Nikola Rychlá, geriopracovnice v Domově důchodců Bystřany