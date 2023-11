Bezmála 500 návštěvníků si nenechalo ujít nedělní zábavnou Fyzikální show pro malé i velké v podání Úžasného divadla fyziky (ÚDiF) v Infocentru Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Bavily se nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Už během prvního vystoupení suterén infocentra doslova praskal ve švech, neboť ho zaplnilo zhruba 220 pozorných diváků. Společně s ostatními, co zavítali na některé z dalších tří vystoupení, pak vytvořili nový rekord jednodenní návštěvnosti infocentra, a to 487 osob.

Vtipné a efektní pokusy v podání Báry Mikulecké (astrofyzička) a Vojty Hanáka (učitel matematiky a fyziky). | Foto: ČEZ, Ota Schnepp

Nosným tématem dne byly hrátky s obnovitelnými zdroji, snadno pochopitelné i pro ty nejmenší návštěvníky. Co dokáže voda přeměněná v páru, jakou může mít sílu a že například barel s vodou umí proměnit ve stříkající fontánu, předvedli Bára Mikulecká (jinak astrofyzička) a Vojta Hanák (učitel matematiky a fyziky) hned na úvod. Poté přišel na řadu vítr z fukaru a experimentování s míčkem. Závěr patřil výrobě solární energie (slunce nahradily rozzářené reflektory), která do různých tónin rozehrála lampičky, když ta poslední díky připojenému přehrávači spustila jednu z písní od skupiny Queen.

ÚDiF je uskupení současných studentů i absolventů brněnské Masarykovy univerzity, které pořádá populárně-naučné přednášky pro všechny generace již od roku 2007. Pyšní se i několika cenami; získali například mezinárodní ocenění na fyzikální show s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo.

Vtipné a efektní pokusy v podání Báry Mikulecké (astrofyzička) a Vojty Hanáka (učitel matematiky a fyziky).Zdroj: ČEZ, Ota Schnepp„Jsme vystudovaní fyzici a vysokoškolští studenti, kteří prošli performerským tréninkem a dlouhodobým zaučováním. Máme tak vysokou úroveň znalostí fyziky i předváděcí dovednosti. I přes vysokou profesionalitu jsme hlavně nadšenci, kteří našli oblibu v ukazování fyziky lidem. Neustále hledáme nové cesty jak fyziku vysvětlit srozumitelně a zároveň zajímavě. Jak v důsledku způsobit, aby se z neoblíbené školní disciplíny stalo něco, co je krásné ačkoliv těžko pochopitelné a co můžeme obdivovat na každém kroku,“ je uvedeno na oficiálních webových stránkách Úžasného divadla fyziky.

Zvláštním bonusem pro všechny dospělé a děti starších šesti let byla možnost zavítat na nejvyšší rozhlednu v České republice, a to bez nutné předchozí rezervace. Tři průvodkyně a dva průvodci infocentra se přitom doslova nestačili otáčet, neboť na ochoz severní podpůrné věže kotelny výrobního bloku 6 ve výšce 140 metrů se pochopitelně chtěli dostat všichni, jimž to jejich věk a zdraví umožňovaly.

Ledvické centrum vzdělává

„V našem ledvickém infocentru se dlouhodobě věnujeme edukaci v oblasti energetiky a v rámci ní i tématům jako je přechod k bezemisním zdrojům. A protože se to vždy snažíme dělat nejen odborně, ale také hravě a zajímavě, pozvali jsme tentokrát Úžasné divadlo fyziky, které svým vystoupením dovede zaujmout všechny generace. Tak velikou návštěvnost jsme opravdu nečekali. Moc nás to potěšilo a věříme, že si show všichni užili,“ kvituje Kateřina Bartůšková, vedoucí infocenter Skupiny ČEZ.

V letošním roce se Infocentrum v Elektrárně Ledvice zaměřilo více na pořádání tematických akcí pro širokou veřejnost a hlavně rodiny s dětmi. Populárními se tak například staly večerní Rozhledy z rozhledny. Po nich následovaly Aprílové Velikonoce, Den dětí s hasiči ze Severočeských dolů Bílina a také Rozloučení s prázdninami. Zatím poslední akcí byla Fyzikální show pro malé i velké v podání Úžasného divadla fyziky. „Další zajímavé akce budou ještě do konce roku následovat. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, určitě připravíme listopadové či předvánoční večerní Rozhledy z rozhledny.

Napsal: Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy