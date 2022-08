Kulturní program Zahradává Festu zahájí teplický alternativní písničkář George. Dál ho doplní spříznění liberečtí emo-hardcoroví The Much Better. Po nich poprvé vystoupí na teplické scéně s písničkami ze své novinky už spíše poklidná electro-pop-space-rocková pětka z Ústí Fly To Mars. „Na pětku nás v současnosti doplňuje na koncertech Veronika Brambůrková na housle,“ řekl pro Teplický deník lídr Fly To Mars František „FaKing“ Podrápský. Ač jeho kapela hraje už od roku 2005, a vydala pár zajímavých EP, přiveze Teplicím první album „Náladám“, které vyšlo na vinylu i CD u ústeckého labelu Yannick South Records v magické datum 22. 2. 2022.

Pozornosti hodný pražský nefolkový písničkář Jan Vacík, který dobře bavil i zaujal publimum už minulý týden ve středu v Ústí před Veřejným sálem Hraničář, zahraje opět akusticky. Přijede jen s kytarou, doma nechá i vlastní pestrou kapelu, vystupující i nahrávající pod názvem Čtvrt na Smrt. S ní vydal dvě zajímavá, pozornosti hodná alba. I sólo Jan hraje s energií, nápady, espritem i „hárem“ Márdiho, lídra hitové pardubické bigbítové Vypsané fiXy.

Program v Nádražce vyvrcholí koncertem pořádající kapely La Banda de Contenedor, party proslulé nakažlivými tanečními rytmy i exotickými zvuky. Ve své hudbě ráda a často užívá – krom syntetizátorů – i dobře

sladěných lidských hlasů, bicí sestavu má složenou z kufru a hrnců. Doporučené vstupné na celou akci je 150 korun.

Radek Strnad + Póža