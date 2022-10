FOTO: O Dubský koláč soutěžilo 10 družstev. Zvítězil zákusek z DD Bystřany

Dva roky nám pandemie bránila společným setkáním, o to víc jsme si to letos užili. Do Podkrušnohorských domovů sociálních služeb se sjelo 10 družstev z různých domovů pro seniory, aby změřily své síly při XIX. ročníku Dubského koláče. Soutěžilo se v sedmi disciplínách, kde se testovaly znalosti soutěžících z oblasti vaření, ale i to, jak šikovně by si v kuchyni senioři počínali. Disciplíny byly zaměřeny na jemnou motoriku a paměť.

XIX. ročník Dubského koláče v Podkrušnohorských domovech sociálních služeb v kategorii zákusek vyhrálo družstvo z DD Bystřany. | Foto: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice

Naše soutěž je originální především tím, že se nejen měří síly v disciplínách, ale každé družstvo přiveze zákusek upečený hráči v jejich domově. Letošním tématem byl zákusek Cheesecake a byla to výborná volba. U zákusků hodnotíme nejen chuť, ale i jejich vzhled. Naše soutěžní klání zahájil pan ředitel organizace Jaroslav Zeman a poté následovalo vystoupení našeho tanečního souboru „Na Kopečku". Ke správné motivaci k soutěžnímu výkonu vystoupila také profesionální tanečnice zumby slečna Kateřina Pejcharová. Součástí programu bylo dnes již neodmyslitelné překvapení, které letos zajistil fakýr, . K odpolední kávě a koláči nám zahrála kapela O.L.I., která je v našem domově pravidelným hostem a moc rádi si s nimi vždy zatančíme a zazpíváme. Sportovní klání bylo velmi napínavé až do posledního okamžiku. Dvě družstva získala stejný počet bodů a bylo tedy potřeba zařadit ještě jednu disciplínu. Pořadí bylo tedy následující. První místo v kuchařských soutěžích vybojovalo družstvo PDSS Teplice, domov U Nových lázní, na druhém místě se umístili soutěžící z PDSS Dubí Na Výšině a třetí místo vybojoval tým DPS V Klidu ze Severní Terasy. V hlavní disciplíně, kde se hodnotí jak vzhled, tak i chuť koláče zvítězil koláč z DD Bystřany, druhé místo si „vypekli" účastníci z DSS Janova a třetí místo získal koláč z PDSS Dubí Na Výšině. Každoročním sponzorem této akce byly: krupská lékárna paní Markové, statutární město Teplice a město Dubí. XIX. Dubský koláč proběhl hladce, atmosféra byla velmi pohodová, přátelská a já jsem za to moc ráda. Chtěla bych tedy poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci podíleli, všem kdo přijeli, přivezli nádherné, božsky chutnající zákusky a hráli „fair play. Děkuji a doufám, že se příští rok opět všichni sejdeme, abychom si užili hezký den plný zábavy a chuti. Pavla Kutarnia, vedoucí sociální terapie