Tou nejvýznamnější je, že se grant otevírá všem právnickým subjektům, takže o něj mohou žádat i obecně prospěšné spolky a sdružení. Proto je i prodloužena povinnost souhlasu majitele s výsadbou na jeho pozemku z pěti na deset let a na stejnou dobu je nově stanovena i udržitelnost nové zeleně. Podmínka, že se žadatel bude o stromy starat po dobu pěti let, zůstává.

Ti, co chtějí sázet už na jaře, mohou přitom o grant zažádat do 28. února. Maximální výše nadačního příspěvku je 150 000 korun. Nadace ČEZ poprvé vyhlásila grant stromy v roce 2011. Během uplynulých let tak na různých místech v České republice zapustilo kořeny kolem 95 tisíc stromů a keřů.

Ota Schnepp