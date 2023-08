Rád cvičím, tak jsem si chtěl vyzkoušet něco nového. Kamarádi mě navedli do Prosetic v Teplicích.

Ilustrační foto. | Foto: Se souhlasem Radka Pokorného

Píšu o novince v Teplicích. U kavárny Affetto Café v Proseticích je nově otevřený fitness Healthy Twenty. Protože jsem byl zvědavý, o co vlastně jde, zašel jsem vyzkoušet první lekci. Byl jsem překvapený, protože kamkoliv jsem šel předtím cvičit, všude jsem něco potřeboval (vybavení, náčiní, boty). Tady ne. A jak to chodí? Oblečou tě do speciálního oblečení a nasadí vestu a pásky na ruce i nohy s elektrodami. Vše pak propojí se stimulačním přístrojem. Ani jsem se nerozkoukal a už jsem cvičil.

Co jsem si o tom přečetl, jedná se o speciální metodu cvičení. Název příznačný, protože za dvacet minut týdně procvičíš 95% svalstva. Pro mě velká úspora času. Nahradí to dvě hodiny strávené v posilovně. Metoda cvičení se nazývá EMS, což ve skutečnosti znamená elektro-myo-stimulaci, kdy pomocí elektronických impulzů posiluješ veškeré svalstvo včetně toho nejhlubšího, které ani nevíš, že máš. Funguje to na principu elektrických impulzů. Oproti klasickému cvičení ale s vyšší intenzitou a zasahuje opravdu i ty nejhlubší svaly. To je přínosné hlavně pro hluboké páteřní svaly.

Výhodou je, že neposiluješ jen určitou partii jako v posilovně, ale všechny najednou. Snadno a rychleji si tak vytvaruješ postavu. Je to metoda šetrná ke kloubům, šlachám a vazům, takže obrovská výhoda pro lidi po úrazech, kteří si nemohou dovolit se fyzicky přetěžovat. A co musím zmínit, pomohlo mi to na bolesti zad. K nápravě stačily 3 návštěvy a bolesti ustoupily. Super je to pro sportovce, kteří se tak snadno udrží v kondici.

Radek Pokorný, Teplice