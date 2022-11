Oslovili jsme několik desítek profesionálních i amatérských výtvarníků a s potěšením Vám můžeme oznámit, že naprostou většinu z oslovených tento projekt tak zaujal, že se do něj velmi ochotně zapojili. Vytvořili umělecká díla na společný formát, jehož základem je překližková deska o rozměrech A4 a malá dřevěná píšťalka. Svá díla po dokončení zcela zdarma předala našemu spolku a v konečné fázi je nabídneme v aukci k prodeji. Podstatná část výtěžku z aukce bude věnována do veřejné sbírky na obnovu varhan v Bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Bohosudově.

KVÍZ: Znáte Krušné hory? Je to ráj pro sportovce, turisty i milovníky historie

Slavnostní vernisáž výstavy všech darovaných uměleckých děl proběhla 17. 9. 2022 v prostorách poutní baziliky v Bohosudově v rámci Bohosudovského festivalu. Atmosféru doplnil hrou na varhany pan Radek Rejšek, regenschori pražské Lorety. Vystaveno bylo všech 64 děl vytvořených různými technikami, od fotografie, malby, koláže, přes techniky práce s tkaninami, přírodninami nebo sklem, až po krásné keramické varhany i s varhaníkem.

U příležitosti otevření výstavy byla také zpřístupněna elektronická galerie všech děl na webových stránkách spolku ZDE

Pokud si některé z děl budete mít zájem koupit, vlastní aukce bude zahájena první adventní neděli a tedy 27. listopadu 2022 a to elektronicky opět na webu spolku. Do aukce bude zařazeno každý den několik vybraných děl a každé bude v aukci přesně po dobu 7 dnů. Nabídka posledních děl bude zahájena 16. prosince a ukončena 23. prosince 2022. U každého z děl si můžete už nyní zadat emailovou adresu pro upozornění, kdy zrovna váš „obrázek“ půjde do aukce.

V případě, že se v akci některé dílo neprodá, bude možnost jeho přímého prodeje na závěrečné výstavě neprodaných děl v průběhu svátků Vánoc a to v Bazilice Paní Marie Sedmibolestné v Bohosudově.

V Oseku vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie ČR. Koncert je zdarma

Všem zúčastněným výtvarníkům bychom chtěli nejen touto cestou vyjádřit upřímné poděkování.

Naše příznivce, hudební a výtvarné přátele a vás všechny srdečně zveme na virtuální prohlídku výstavy děl a budeme velice rádi, pokud se najdou mezi vámi zájemci, kteří si v aukci jednotlivá díla zakoupí.

Lenka Doubková, Spolek pro záchranu bohosudovských varhan

Ústí umí být něžné a romantické, říká spisovatel Matějovský z Bíliny