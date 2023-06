Sice bylo dusno, ale příliš lidí k Barboře v úterý 20. června nepřijelo.

Barbora, úterý 20. června, očekával se parný den a narvané pláže, nakonec z toho sešlo. | Foto: Barbora Málková

Podle předpovědi se očekával jeden z prvních parních dnů letošní sezóny, ale do rána byla zataženo a vydrželo to až do odpoledne. To pak slunce vylezlo a začalo pálit naplno. I tak ale zůstaly pláže na Barboře poloprázdné. Fotografie jsou z času po 16. hodině. U vstupu se neplatilo.

Barbora Málková